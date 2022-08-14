ВС России полностью освободили населенный пункт Уды под Харьковом
Вооруженные силы (ВС) России полностью освободили населенный пункт Уды в Харьковской области. Об этом 14 августа сообщило Минобороны РФ.
«В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожено до 40 украинских военных и девять единиц техники.
«В результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожено 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — добавили в ведомстве.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что поселок Пески под Донецком полностью освобожден.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
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