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ВС России полностью освободили населенный пункт Уды под Харьковом
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ВС России полностью освободили населенный пункт Уды под Харьковом

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Вооруженные силы (ВС) России полностью освободили населенный пункт Уды в Харьковской области. Об этом 14 августа сообщило Минобороны РФ.

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По мнению военных экспертов, ее подавление — обязательное условие для успешного наступления

«В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожено до 40 украинских военных и девять единиц техники.

«В результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожено 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — добавили в ведомстве.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что поселок Пески под Донецком полностью освобожден.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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