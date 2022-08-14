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Власти Херсона сообщили о ночном ракетном обстреле военными Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Военные Украины нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и его пригороду, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявила пресс-служба администрации Херсонской области.

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«Минувшей ночью украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду. Сработала система противовоздушной обороны. Большинство ракет было перехвачено, но, по предварительной информации, есть и попадания», — цитирует «РИА Новости» администрацию региона в воскресенье, 14 августа.

Ведомство отметило, что данные о возможных разрушениях и пострадавших пока устанавливаются.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 29 июля вновь обстреляли Херсонскую область. Система ПВО отразила обстрел. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что обстрелы населенных пунктов региона ВСУ происходят практически каждую ночь.

Днем ранее сообщалось, что ПВО перехватила над Херсонской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» и HIMARS. В ночь на 26 июля система ПВО также сработала в Херсоне в результате попытки украинских войск нанести удар. 21 июля Стремоусов заявил, что с начала спецоперации российские средства ПВО отразили 80% ударов со стороны украинских войск по территории региона.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

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