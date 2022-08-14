Летевший в Анталью самолет сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира

Борт авиакомпании Red Wings сообщением Москва — Анталья был вынужден сесть в Сочи из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. После посадки пассажиру выдали направление на госпитализацию. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.

«Сегодня, 14 августа, экипаж воздушного судна авиакомпании Red Wings принял решение совершить посадку в аэропорту Сочи по причине ухудшения состояния здоровья пассажира 1972 г. р. Борт прибыл в аэропорт Сочи в 06:30. На месте медицинским персоналом аэропорта пассажиру оказана первичная помощь и выдано направление на госпитализацию в медучреждение г. Сочи», — передает ТАСС в воскресенье, 14 августа.

Сообщается, что после этого в 08:40 самолет вылетел в Анталью, где в 10:30 (мск) успешно приземлился.

В ночь на 9 июля пассажирский Boeing, летевший из Сочи в Омск, в небе над Казахстаном подал сигнал тревоги из-за плохого самочувствия пассажира. Борт благополучно приземлился в Уфе.