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Вооруженные сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры ФБР в его поддержку
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Вооруженные сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры ФБР в его поддержку

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Вооруженные сторонники экс-президента США Дональда Трампа собрались у штаб-квартиры Федерального бюро расследований (ФБР) в Финиксе после проведенных обысков в резиденции бывшего лидера государства. Об этом сообщает 14 августа телеканал FOX 10.

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У протестующих в руках таблички с надписями «Уважайте присягу» и «Упразднить ФБР». Некоторые из собравшихся при себе имеют боевое оружие. Сторонники Трампа указывают на то, что обыски, проведенные в его поместье Мар-о-Лаго, являются незаконными.

«Мы не будем оставаться в стороне и не будем стоять на месте», — указал в Twitter один из них.

Трампа обвиняют в нарушении режима секретности по статье о шпионаже, по которой ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Накануне американский адвокат Аркадий Бух в беседе с «Известиями» заявил, что статьи, по которым Трампу предъявляют обвинения в связи с якобы обнаруженными у него дома секретными документами, достаточно серьезные, однако на результаты следующих президентских выборов это не повлияет. Всё это только может пойти в плюс Трампу, и его шансы на победу на президентских выборах могут повыситься, заключил эксперт.

11 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде сотрудники ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов. По сведениям издания, среди изъятых документов имеется указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна, а также некоторые данные о «президенте Франции» на трех листах. Какие-то из материалов проходят под грифом «совершенно секретно», в связи с чем могут храниться лишь в специальных государственных учреждениях, указало издание.

В то же время газета The New York Times сообщила, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном документе говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении «Закона о шпионаже».

На следующий день сам Трамп заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно. 45-й президент Америки также добавил, что призывает немедленно опубликовать изъятые документы.

Об обыске в поместье экс-президента стало известно 9 августа. Трамп заявил, что жилье «в осаде, разгромлено и оккупировано».

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