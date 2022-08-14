Сухогруз Razoni с украинским зерном встал на якорь у сирийского порта Тартус
Сухогруз Razoni, перевозящий украинское зерно под флагом Сьерра-Леоне, встал на якорь близ сирийского порта Тартус. Об этом 14 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Накануне из порта украинского Черноморска, который располагается под Одессой, вышли два судна с сельхозпродукцией, чтобы доставить груз в Турцию. Сухогруз Fulmar S перевозит 12 тыс. т пшеницы под флагом Барбадоса. Еще один сухогруз, Thoe, с семенами подсолнуха вышел из порта под флагом Маршалловых Островов.
Днем ранее два сухогруза с продовольствием вышли из территориальных вод Украины, один из них — судно STAR LAURA — под флагом Маршалловых Островов с 60 тыс. т кукурузы следует в Иран. Второе — корабль SORMOVSKY — под флагом Белиза следует в турецкий Текирдаг.
По заявлению украинских властей, ежедневно из портов страны будут выходить не более трех судов с зерном, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода.
Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.
22 июля в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка» между представителями России, Турции, Украины и ООН, которая обеспечивает беспрепятственные поставки украинского зерна, а также российских продовольствия и удобрений на мировые рынки.