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Замглавы ВГА призвал США не считать Херсонскую область своей колонией

Замглавы ВГА Стремоусов призвал США не считать Херсонскую область своей колонией
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал США не вмешиваться в дела региона, сказав, что область не является колонией Штатов.

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«Мы не колония США, и эти все заявления, сделанные без учета мнения американского народа, не имеют к нам никакого отношения. Пусть США подумают, сколько стран они сделали своими колониями и сколько осиротевших и нищих людей оставили после себя. Референдум по самоопределению в Херсонской области состоится, невзирая на позицию американцев, которым лучше не вмешиваться в наши дела», — заявил Стремоусов «РИА Новости» в воскресенье, 14 августа.

Он также предупредил, что освобожденные территории никогда не станут колониями США.

«Мы сами разбираемся с нашей культурой и с нашим будущим, которое неизбежно связано с Российской Федерацией», — подчеркнул замглавы ВГА.

23 июля Стремоусов обвинил США в обстрелах Антоновского моста в Херсоне из HIMARS. Он сказал, что «за обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты, это конкретные действия американцев».

Днем ранее заместитель главы военно-гражданской администрации региона сообщил, что в Херсонской области усилена система ПВО для перехвата ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, такая мера связана с ростом числа атак со стороны украинских военных, в том числе с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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