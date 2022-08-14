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Представитель Запорожской администрации Рогов: ПВО отразила удар со стороны ВСУ по ЗАЭС

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Российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) были отражены очередные попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по Энергодару, Запорожской АЭС и ТЭС девятью артиллерийскими снарядами. Об этом в воскресенье, 14 августа, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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Отмечается, что АЭС работает в штатном режиме.

«Часть снарядов упала между ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты», — цитирует Рогова «РИА Новости».

Украинские военные продолжают наносить удары по критически важной гражданской инфраструктуре, в том числе по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Энергодару. 11 августа отмечалось, что российские ПВО отразили все ночные попытки атак ВФУ на Энергодар, где находится ЗАЭС.

Ранее, 5 августа, два раза был обстрелян район станции. В то время официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции с каждым новым обстрелом со стороны боевиков Украины становится всё опаснее. Дипломат обратила внимание на то, что действия украинского правительства угрожают населению всей Европы.

На следующий день под обстрел попали санаторий атомной электростанции и водозабор в Энергодаре, а ночью 7 августа был нанесен еще один удар по станции, в зону поражения попал район хранилища отработавшего ядерного топлива. 12 августа инфраструктура ЗАЭС получила некритические повреждения при обстрелах со стороны вооруженных формирований Украины.

Запорожская АЭС относится к категории гражданской инфраструктуры, она взята под контроль России на фоне специальной военной операции на Украине. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

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