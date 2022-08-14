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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Запад дружить с Россией

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Запад достичь дружбы с Россией.

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«Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут», — написал он в своем Telegram-канале в воскресенье, 14 августа.

Глава республики также отметил, что РФ умеет дружить и может быть самым лучшим, честным и надежным другом среди всех государств мира.

Кадыров уверен, что западные страны должны не стараться изо всех сил развалить «сильную и мощную Россию», а склониться к партнерским отношениям. Помимо этого он добавил, что РФ «превратилась за последние 20 лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое».

8 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что встреча президента России Владимира Путина с главой Чечни в Сочи была посвящена социально-экономическому развитию республики. Песков отметил, что Чечня — важный регион и российский лидер каждый раз обсуждает эту тему с главой Чечни.

27 июля Кадыров сообщил, что Путин наградил его орденом Александра Невского. Награда получена за вклад в социально-экономическое развитие региона и эффективное решение имеющих государственное значение задач.

24 июля чеченский глава заявил о попытках Европы заставить Россию перейти от специальной операции по защите Донбасса к полномасштабной войне с европейскими государствами. Чеченский глава отметил, что это очень выгодно Западу.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент подписал соответствующие указы.

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