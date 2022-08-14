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Подозреваемый в стрельбе по автобусу в Иерусалиме сдался полиции

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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В Иерусалиме арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по автобусу с пассажирами. Об этом 14 августа сообщает газета Times of Israel.

Отмечается, что 26-летний местный житель сам сдался полиции, при нем был пистолет. Помимо него арестовали трех его родственников, включая мать.

По данным издания, предполагаемый преступник дождался прибытия автобуса и произвел выстрелы, пока пассажиры садились, а затем скрылся.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. В результате стрельбы по автобусу ранения получили семь человек, двое находятся в тяжелом состоянии, пишет «Газета.Ru». Одной из пострадавших оказалась беременная девушка, она ехала в автомобиле рядом с автобусом. Ей провели экстренные роды.

Полиция рассматривает произошедшее как предполагаемый теракт.

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