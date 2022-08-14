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DWN: Катар решил поставлять газ в Италию вместо ФРГ, несмотря на поездку министра Хабека

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Провал визита министра экономики Германии Роберта Хабека в Катар спровоцировал поставки газа этим государством в Италию, а не в ФРГ, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten 12 августа.

Далеко и надолго: Катар требует от ЕС 20-летних контрактов на поставку СПГ
Европейцы заинтересованы в больших объемах и коротких сроках, чтобы закрыть текущие потребности

Издание обращает внимание, что с момента начала переговорного процесса прошло несколько месяцев, но поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Германию так и не начаты. Тем временем катарские танкеры прибывают на итальянскую землю, подтверждением этого являются сообщения нефтегазовой компании Eni. Там сказали, что Италия заместила 20 млрд куб. м природного газа, которые поставлялись из РФ.

23 июня выяснилось, что Катар потребовал от Европы подписать долгосрочные контракты на поставку СПГ. Страны Европейского союза стремятся с тому, чтобы контракты заключались на короткий срок. Это даст региону возможность достигать поставленных задач по сокращению выбросов.

До этого, 9 августа, Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) заявило, что прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» составляет около 20% от самой большой мощности. Агентство обратило внимание на то, что общий уровень заполнения газохранилищ в ФРГ — 72,64%, а немецкая энергобезопасность гарантирована, но ситуация остается напряженной и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения.

Переговоры Катара с Европой идут уже с марта и не увенчались успехом. По информации Reuters, в начале мая у ФРГ и Катара не получилось прийти к общему решению по поводу поставок из-за разногласий насчет продолжительности контракта.

Западные государства начали отказываться от российских поставок газа и нефти из-за проводимой Российской Федерацией спецоперации на Украине, о начале которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Такое решение спровоцировали обострение ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках, обращение руководства республик Донбасса к Москве с просьбой помочь и дальнейшее признание Россией независимости ЛДНР.

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