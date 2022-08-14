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Три ребенка и женщина погибли при пожаре на юге Красноярского края

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Фото: t.me/mchskrsk
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Три ребенка и женщина погибли в результате пожара в частном доме в Курагинском районе Красноярского края. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

По данным ведомства, женщина была 1987 года рождения, а дети — 2011, 2013, 2018 годов рождения. Кроме того, пострадал мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Пожар произошел утром в воскресенье в 20 км восточнее населенного пункта Жаровск. На тушении работали 15 человек и восемь единиц техники.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

11 августа при пожаре в частном трехэтажном доме в подмосковной деревне Малое Видное погибли трое детей. По данным «Известий», погибли девочки 2013 и 2015 годов рождения и их брат 2016 года рождения. По предварительной информации, мать оставила детей без присмотра, заперев на мансардном этаже дома. Во время пожара самостоятельно выбраться дети не смогли.

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