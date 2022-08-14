В конгрессе США сообщили, что Байден не планирует баллотироваться на второй срок

Член палаты представителей Кэролин Мэлони заявила в интервью The New York Times, опубликованном 13 августа, что президент США Джо Байден не планирует баллотироваться на второй срок.

Когда издание спросило Мэлони: «Должен ли президент Байден баллотироваться снова?» — она ответила: «Не под запись, он больше не баллотируется».

Тогда журналист NYT перепросил: «А под запись?» Мэлони ответила: «Под запись? Нет, он не должен снова баллотироваться».

10 августа стало известно, что психическое состояние Байдена вызывает обеспокоенность у 59% американцев. Это следует из опроса I&I/TIPP.

8 июня экс-кандидат в президенты от Республиканской партии нейрохирург Бен Карсон поставил под сомнение умственную пригодность Байдена. Он выразил уверенность, что сильное, эффективное руководство необходимо не только для США, но и для всего мира.

В апреле американский телеведущий Такер Карлсон воззвал к тому, чтобы хоть кто-то вспомнил о 25-й поправке к Конституции США, которая дает возможность отстранить президента от должности из-за его недееспособности, и акцентировал внимание на том, что так больше продолжаться не может.

Вместе с тем в июне администрация Байдена подтвердила намерение действующего президента США баллотироваться на второй срок в 2024 году. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах.