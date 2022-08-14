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Кандидат на пост премьера Сунак призвал Британию к санкциям против Ирана

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mark Thomas
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Нападение на писателя Салмана Рушди должно стать «тревожным сигналом для Запада». Великобритании следует признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией после жестокого инцидента, заявил в беседе с The Telegraph Риши Сунак, экс-министр иностранных дел и нынешний кандидат на пост премьера.

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Он заявил, что реакция Ирана на произошедшее, которая выразилась в том, что иранские СМИ приветствовали нападение на писателя, только укрепила аргументы в пользу запрета КСИР. Он также предположил, что ядерная сделка, которая отменила санкции против Ирана, возможно, зашла «в тупик».

«Иран, обладающий ядерным оружием, будет представлять потенциальную угрозу для нашего союзника Израиля и действительно подвергнет опасности всю Европу с помощью баллистических ракет. Нам срочно нужна новая, усиленная сделка и гораздо более жесткие санкции. Если мы не сможем добиться результатов, тогда мы должны задаться вопросом, не зашел ли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в тупик», — сказал Сунак.

Салман Рушди подвергся нападению на сцене Института Чатокуа перед началом своей лекции в пятницу, 12 августа. Позднее стало известно, что писатель получил ранение в шею и был госпитализирован. Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщал на брифинге, что Рушди получил по меньшей мере два ранения ножом — в шею и живот.

Позже правоохранители установили личность нападавшего, который нанес 75-летнему писателю 15 ударов ножом. Им оказался 24-летний Хади Матер. У него были обнаружены фальшивые водительские права на имя командира террористической организации «Хезболла», выданные в Нью-Йорке. Как пишет Daily Mail, мужчина на своих страницах в соцсетях выражал поддержку Революционной гвардии Ирана.

14 августа писателя Салмана Рушди, госпитализированного после совершенного на него нападения с ножом, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Накануне американский президент Джо Байден с супругой выпустили заявление в поддержку Рушди после нападения. Чета Байденов была потрясена атакой на писателя и пожелала ему скорейшего выздоровления.

Одной из причин нападения на Рушди называют его роман «Сатанинские стихи», написанный в 1988 году. Он вызвал резкий негативный отклик в мусульманском мире — его сочли антиисламским и запретили в ряде стран. В своей фетве 14 февраля 1989 года иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял писателя и приговорил его к смерти. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение. Рушди вынужден был скрываться в течение долгого времени.

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