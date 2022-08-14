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Рейнсалу: Эстония выйдет из формата «16 плюс 1» из-за отказа КНР осудить спецоперацию России

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Отказ КНР осудить спецоперацию России на Украине и в Донбассе спровоцировал Эстонию выйти из сотрудничества в формате «16 плюс 1», о чем сообщил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу в интервью агентству Bloomberg в субботу, 13 августа.

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«Это (отказ осудить спецоперацию — Ред.) определенно было фактором, который мы учитывали при принятии решения. Перед этим мы проконсультировались с союзниками», — сказал он.

По мнению министра, данный формат не имел значительного политического результата и Эстония ничего не потеряет по итогу выхода. Теперь Таллин намерен наладить каналы взаимодействия с Пекином через Евросоюз.

11 августа Латвия и Эстония вышли из формата сотрудничества с Китаем «16 плюс 1». Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в своем Twitter, что этот формат сотрудничества с КНР «вызывал разногласия» еще до того, как в 2021 году страна из него вышла. Он высказал мнение, что на смену этой платформе должен прийти формат общеевропейского сотрудничества с КНР — «ЕС 27+1».

По информации источников издания, Литва и Эстония добивались того, чтобы и другие страны покинули формат. Три или четыре страны согласились рассмотреть выход, но столь «политическое решение» будет принять в зависимости от того, кто будет руководить страной, добавляется в материале.

Упор сотрудничества в таком формате сделан на торгово-экономические и инвестиционные сферы между его странами-участниками. Альянс был учрежден в 2012 году.

В этот же день США поддержали решение стран о прекращении сотрудничества с Китаем в данном формате. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что они продолжат поддерживать страны «по превращению Прибалтики в более устойчивый и процветающий регион».

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