Bloomberg: засуха и обмеление рек усугубят энергетический кризис в Европе

Энергетический кризис в Европе может ухудшиться из-за обмеления рек и засухи. Об этом сообщило агентство Bloomberg 12 августа.

«Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся <спецоперацией> на Украине. Поскольку изменение климата высушивает реки Европы, это только усугубляет кризис стоимости жизни», — говорится в материале.

Река Рейн считается одной из важнейших транспортных артерий для Нидерландов, Бельгии, Франции и Швейцарии. Многие владельцы барж отказываются плавать по реке, так как им невыгодно проходить через узкий проход.

По официальным данным, уровень воды в Каубе снизился до 36 см, что является самым низким показателем с 1993 года. Однако прогнозируется, что уровень воды упадет еще ниже — до 29 см.

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас писал в своей статье, что энергокризис в Европе проверит решимость западных правительств «обуздать» свою зависимость от российской нефти и газа. Как сообщил автор, по итогам июля добыча нефти в РФ практически полностью вернулась к показателям, существовавшим до начала спецоперации на Украине и в Донбассе, передает «Газета.Ru».

Минувший июль признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. В нескольких странах были побиты температурные рекорды. 9 августа стало известно, что испанские фермеры опасаются роста цен на продовольствие из-за одной из самых сильных за последнее десятилетие засух.

До этого, 30 июля, Bloomberg сообщил, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут расти.