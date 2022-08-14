Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил для участников спецоперации в Донбассе
Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) 14 августа выступил для военнослужащих армии России, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, и жителей Луганска.
Для выступления была подготовлена программа с оригинальными аранжировками песен военных лет и современных патриотических композиций, инструментальными произведениями на балалайке и скрипке и хореографическими номерами. Российские солдаты и жители города поблагодарили артистов ансамбля ЦВО за концерт.
Всего в ходе турне по Луганской Народной Республике артисты посетят более десяти воинских частей в трех городах страны.
7 августа артисты ансамбля ЦВО выступили с обширной концертной программой для военнослужащих — участников спецоперации по защите Донбасса и мирных жителей освобожденных населенных пунктов ЛНР. На сцене исполнялись шлягеры военных лет, песни советской эстрады в современных аранжировках и музыкальные импровизации.
4 августа в Донецкой Народной Республике прошел первый рок-концерт для военнослужащих России и Донбасса, участвующих в спецоперации по защите региона. На сцене выступил Михаил Семенов — фронтмен рок-группы «Декабрь», образованной в 1999 году в Санкт-Петербурге.
Ранее, 31 июля, артисты ансамбля песни и пляски ЦВО представили музыкальные номера солдатам — участникам спецоперации по освобождению ЛНР. Несмотря на 30-градусную жару, артисты провели двухчасовой концерт для военнослужащих. Отмечалось, что в списке концертного турне ансамбля около десяти воинских частей, военнослужащие которых восстанавливают боеспособность после освобождения ЛНР.
На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.
Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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