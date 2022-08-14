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Сержант Терехов вытащил товарищей из-под огня боевиков и оказал им первую помощь

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Фото: РИА Новости
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Минобороны РФ 14 августа рассказало о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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Сержант Алексей Терехов вместе с товарищами освобождал один из населенных пунктов, занятых украинскими неонацистами. Боевики оказали сопротивление российским военным, открыв огонь из минометов и артиллерии. В результате несколько сослуживцев сержанта Терехова были тяжело ранены. Военнослужащий, рискуя жизнью, вытащил их, отвел в безопасное место и оказал первую помощь, после чего продолжил бой с радикалами и заставил их отступить. После того, как боевики бежали, сержант Терехов продолжил оказывать товарищам первую помощь до прибытия медиков, чем спас им жизнь.

Младший сержант Анатолий Пешков также освобождал одно из поселений Донбасса. На подступах к нему Пешков заметил группу диверсантов противника и начал с ними бой. После обстрела радикалов машина Пешкова потеряла ход, после чего он выбрал выгодную огневую позицию, вступил в бой с противником и уничтожил трех боевиков. Мужество и храбрость младшего сержанта Пешкова позволили освободить населенный пункт от радикалов.

Механик-водитель, ефрейтор Владимир Шикарев выполнял разведку местности. В ходе задания он нашел в заброшенном здании замаскированную минометную установку националистов, после чего скрытно подвел машину к их позициям и прикрыл экипаж корпусом боевой машины десанта, что позволило вести огонь по радикалам и уничтожить их. Также во время боев за один из населенных пунктов Донбасса ефрейтор Шикарев был ранен, но продолжил оперативно восстанавливать поврежденную боевую технику. Всего в ходе боя он восстановил четыре единицы техники, что позволило отбить населенный пункт.

12 августа Минобороны России рассказало про подвиг рядовой Евгения Чудан-оола, который оказал раненому товарищу первую помощь под огнем противника. Кроме того, в ходе боя рядовой Чудан-оол уничтожил четыре единицы вражеской техники и 12 неонацистов огнем из миномета.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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