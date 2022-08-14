Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали до 31 градуса тепла в Московском регионе 14 августа
Мир
Минобороны доставило за сутки 428 т гумпомощи в республики Донбасса
Экономика
В Венгрии сообщили об увеличении поставок российского газа в противовес санкциям
Общество
Православные в России празднуют Медовый Спас 
Мир
Постпред РФ озвучил необходимые сроки визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Мир
Власти Запорожской области предложили остановить работу ЗАЭС из-за обстрелов
Мир
ВФУ оборудовали огневые позиции в жилых кварталах Краматорска
Мир
Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен своим сослуживцам под Донецком
Мир
В Эстонии электричество назвали предметом роскоши
Мир
В Венгрии заявили о начале поставок газа из России сверх контрактов
Мир
Amnesty International привлечет независимых экспертов для оценки доклада о ВФУ

В МИД Эстонии объяснили причины выхода из формата сотрудничества с КНР

Глава МИД Эстонии Рейнсалу заявил, что страна вышла из формата сотрудничества из-за отказа КНР осудить российскую спецоперацию
0
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эстонии прекратила сотрудничество с Китаем в формате «16 плюс 1» из-за отказа китайской стороны осудить спецоперацию России на Украине и в Донбассе. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью агентству Bloomberg 13 августа.

«В Китае видят исторические корни и подоплеку событий на Украине»
Посол России в КНР Андрей Денисов — о сотрудничестве двух стран в условиях санкций и перспективах открытия республики для гостей

«Это определенно был фактор, который мы учитывали при принятии решения. До этого мы консультировались с рядом союзников», — сказал он.

Он добавил, что Эстония от этого ничего не потеряет, а сотрудничество с КНР страна будет вести через Евросоюз.

11 августа Латвия и Эстония вышли из формата сотрудничества с Китаем «16 плюс 1». Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в своем Twitter, что этот формат сотрудничества с КНР «вызывал разногласия» еще до того, как в 2021 году страна из него вышла. Он высказал мнение, что на смену этой платформе должен прийти формат общеевропейского сотрудничества с КНР — «ЕС27+1».

Как уточняет источник издания, близкий к переговорам по вопросам состава формата сотрудничества, Эстония и Латвия также настаивали на выходе других членов из альянса. Более того, три или четыре государства рассматривают такое предложение.

Упор сотрудничества в таком формате сделан на торгово-экономические и инвестиционные сферы между его странами-участниками. Альянс был учрежден в 2012 году.

В этот же день США поддержали решение стран о прекращении сотрудничества с Китаем в данном формате. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что они продолжат поддерживать страны «по превращению Прибалтики в более устойчивый и процветающий регион».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022