В МИД Эстонии объяснили причины выхода из формата сотрудничества с КНР

Эстонии прекратила сотрудничество с Китаем в формате «16 плюс 1» из-за отказа китайской стороны осудить спецоперацию России на Украине и в Донбассе. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью агентству Bloomberg 13 августа.

«Это определенно был фактор, который мы учитывали при принятии решения. До этого мы консультировались с рядом союзников», — сказал он.

Он добавил, что Эстония от этого ничего не потеряет, а сотрудничество с КНР страна будет вести через Евросоюз.

11 августа Латвия и Эстония вышли из формата сотрудничества с Китаем «16 плюс 1». Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в своем Twitter, что этот формат сотрудничества с КНР «вызывал разногласия» еще до того, как в 2021 году страна из него вышла. Он высказал мнение, что на смену этой платформе должен прийти формат общеевропейского сотрудничества с КНР — «ЕС27+1».

Как уточняет источник издания, близкий к переговорам по вопросам состава формата сотрудничества, Эстония и Латвия также настаивали на выходе других членов из альянса. Более того, три или четыре государства рассматривают такое предложение.

Упор сотрудничества в таком формате сделан на торгово-экономические и инвестиционные сферы между его странами-участниками. Альянс был учрежден в 2012 году.

В этот же день США поддержали решение стран о прекращении сотрудничества с Китаем в данном формате. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что они продолжат поддерживать страны «по превращению Прибалтики в более устойчивый и процветающий регион».