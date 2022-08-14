Daily Mail рассказала о росте спроса на аренду телевизоров в Британии

Инфляция и кризис в энергетике привели к тому, что семьи Великобритании возобновили практику 1970-х годов и стали брать телевизоры и другую бытовую технику в аренду. Об этом 13 августа рассказала британская газета Daily Mail.

Так, одна из крупнейших компаний по прокату бытовой техники Hughes Rental отчиталась о том, что за последние пару лет спрос на аренду техники вырос на 20%.

«Аренда переживает ренессанс. Рынок привлекает всё больше людей, которые хотят иметь доступ к новейшим товарам, но при этом хотят избежать расходов и не переживать, если что-то пойдет не так. Мы просто заменяем товар, если это происходит», — рассказал консультант по продажам Hughes Rental Кэмерон Хендерсон.

Наиболее востребованным для аренды у британцев остается телевизор, однако в последний год наблюдается расширение спроса на игровые приставки, ноутбуки и стиральные машины.

Всплеск спроса на аренду техники спровоцировал «эффект домино», в результате которого британцы стали также интересоваться прокатом мебели и даже одежды. В частности, компания Instant Home, предлагающая широкий выбор различных предметов напрокат, сообщила об увеличении спроса на их услуги на 70%.

«Мотивацией для многих наших клиентов является желание уменьшить свой углеродный след, не покупая больше мебели. Для тех, кто является арендатором и регулярно меняет работу, это также предлагает экономичное решение для дома», — объяснил ажиотажный спрос на услуги Instant Home ее основатель Холли Райт.

11 августа газета The Telegraph предупредила о том, что экономика Великобритании может быть разрушена из-за последствий конфликта вокруг Украины, энергетического кризиса и других факторов. Отмечается, что первое место в списке беспокойств жителей королевства занимают регулярно обновляемые оценки предельного уровня цен на энергоносители в стране.

10 августа канал Sky News сообщил о том, что задолженность домохозяйств за электроэнергию в Великобритании достигла исторического максимума. По данным исследования компании Uswitch, суммарный долг британских семей по счетам за электричество составляет £1,3 млрд. Это в три раза больше, чем было год назад. В среднем каждая семья должна £208, притом что в апреле этот показатель составлял £188.

Кризис в Британии разгорелся в том числе на фоне введенных Лондоном антироссийских санкций и решения властей королевства отказаться от российских энергоресурсов.