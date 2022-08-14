Байден с супругой были потрясены нападением на писателя Рушди

Американский президент Джо Байден с супругой выпустили заявление после нападения в Нью-Йорке на писателя Салмана Рушди. Оно появилось на сайте Белого дома в субботу, 13 августа.

«Джилл и я были потрясены и опечалены, узнав о жестоком нападении на Салмана Рушди вчера в Нью-Йорке. Мы вместе со всеми американцами и людьми по всему миру молимся за его здоровье и выздоровление. Я благодарен службам быстрого реагирования и храбрым людям, которые бросились помочь Рушди и задержать нападавшего», — сказано в сообщении.

По словам Байдена, Рушди, «с его пониманием человечности, непревзойденным чувством истории и отказом быть запуганным и замолчать, выступает за основные, универсальные идеалы».

«Правда. Смелость. Стойкость. Способность делиться идеями без страха. Это строительные блоки любого свободного и открытого общества. И сегодня мы подтверждаем нашу приверженность этим глубоко американским ценностям в знак солидарности с Рушди и всеми теми, кто выступает за свободу выражения мнений», — говорится в заявлении американского президента.

Салман Рушди подвергся нападению на сцене Института Чатокуа перед началом своей лекции в пятницу, 12 августа. Позднее стало известно, что писатель получил ранение в шею и был госпитализирован. Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщал на брифинге, что Рушди получил по меньшей мере два ранения ножом — в шею и живот.

Позже правоохранители установили личность нападавшего, который нанес 75-летнему писателю 15 ударов ножом. Им оказался 24-летний Хади Матер. У него были обнаружены фальшивые водительские права на имя командира террористической организации «Хезболла», выданные в Нью-Йорке. Как пишет Daily Mail, мужчина на своих страницах в соцсетях выражал поддержку Революционной гвардии Ирана.

Одной из причин нападения на Рушди называют его роман «Сатанинские стихи», написанный в 1988 году. Он вызвал резкий негативный отклик в мусульманском мире — его сочли антиисламским и запретили в ряде стран. В своей фетве 14 февраля 1989 года иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял писателя и приговорил его к смерти. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение. Рушди вынужден был скрываться в течение долгого времени.