Солдаты батальона «Сомали» Донецкой Народной Республики протирали глаза обгоревшему украинскому пленному, чтобы оказать помощь и спасти его. Об этом рассказал боец батальона с позывным Философ 13 августа военному корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

«У него были ожоги, переломы, осколочные ранения. [С нашей стороны] нормальная практика, когда мы берем пленных людей и оказываем им помощь, с их (Вооруженных формирований Украины — Ред.) стороны — нет. Они здоровых-то людей не всегда берут в плен», — сказал он.

Военный добавил, что они стараются спасти жизни при возможности, потому что их задача не убить, а освободить территорию.

В этот же день Философ рассказал, что украинский пленный погиб, прикрывая бойца батальона «Сомали» после артобстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Как сообщается, украинские националисты вели слежку с коптеров за украинскими военнопленными. Артобстрел ВФУ начали после того, как пленные оказались на хорошо просматриваемом участке.

Ранее днем в распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых украинские боевики сдались в плен. Среди них были раненые, которым оказали первую помощь. На видео можно увидеть, как одному из пострадавших обрабатывают рану на шее.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что поселок Пески под Донецком полностью освобожден.

До этого, 5 августа, о том, что поселок находится под контролем союзных сил, заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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