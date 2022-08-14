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Синоптики спрогнозировали до 31 градуса тепла в Московском регионе 14 августа

Гидрометцентр: 14 августа москвичей ждет переменная облачность и до 31 градуса выше нуля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Отсутствие осадков, переменная облачность и до 31 градуса тепла — такая погода ожидает москвичей в воскресенье, 14 августа. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем на территории Москвы синоптики обещают от 29 до 31 градуса выше нуля, ночью температура воздуха понизится до +16 градусов.

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В Московской области ожидается от 26 до 31 градуса тепла в дневное время суток и от +13 до +18 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер восточного направления со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Ранее, 12 августа, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Шувалова пообещала москвичам до 30 градусов выше нуля в выходные дни. При этом жаркая погода, вероятно, сохранится в последующие дни. Также синоптик Александр Шувалов спрогнозировал превышение климатической нормы в столичном регионе, которым отметится начало предстоящей недели.

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