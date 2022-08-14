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Боец батальона «Сомали» рассказал об эвакуации пленных под прицельным огнем ВФУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Боец батальона «Сомали» первого корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) под позывным Философ рассказал «Известиям» об эвакуации плененных в Песках украинцев, которых обстреляли их же соратники.

Он отметил, что после того, как военные ДНР зачистили мощный укрепленный район в Песках и взяли в плен находившихся там украинских боевиков, украинцам предоставили воду, а также оказали первую помощь.

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Как отметил Философ, киевский режим зачастую отправляет на передовую молодых и плохо подготовленных солдат, которые из-за слабых боевых навыков часто отправляются по сути на смерть.

После взятия пленных их соратники начали наблюдение за укрепрайоном с коптера, а затем открыли по ним огонь. Бойцы батальона «Сомали», в свою очередь, сделали всё, чтобы спасти пленных.

В результате обстрела один украинский пленный погиб. Он прикрыл собой молодого бойца батальона «Сомали». Погибшего звали Михаил, ему было 27 лет. Философ уточнил, что смерть наступила не сразу: после ранения пленному не смогли оказать помощь из-за непрекращающегося артобстрела.

27 июня пленные боевики Вооруженных формирований Украины (ВФУ) рассказали о том, что их предали и бросили на поле боя их собственные командиры и сослуживцы. Они также рассказали о беспорядке внутри ВФУ и в качестве причины назвали слабую подготовку офицерского состава.

3 июля военный НМ Луганской Народной Республики сообщил о случаях перестрелок между украинскими неонацистами и военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, националисты не давали солдатам ВСУ сдаваться в плен российским военным и часто открывали огонь против своих.

13 августа Министерство обороны РФ рассказало о нежелании украинских пленных возвращаться на Украину. Как отметило ведомство, пленные удовлетворены условиями содержания в России: им всем предоставлено трехразовое горячее питание, выдана новая одежда, а медиками оказывается вся необходимая и своевременная помощь. Пленные украинские военнослужащие также имеют возможность посещать церковь и говорить по телефону со своими родственниками.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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