Боец батальона «Сомали» рассказал об эвакуации пленных под прицельным огнем ВФУ
Боец батальона «Сомали» первого корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) под позывным Философ рассказал «Известиям» об эвакуации плененных в Песках украинцев, которых обстреляли их же соратники.
Он отметил, что после того, как военные ДНР зачистили мощный укрепленный район в Песках и взяли в плен находившихся там украинских боевиков, украинцам предоставили воду, а также оказали первую помощь.
Как отметил Философ, киевский режим зачастую отправляет на передовую молодых и плохо подготовленных солдат, которые из-за слабых боевых навыков часто отправляются по сути на смерть.
После взятия пленных их соратники начали наблюдение за укрепрайоном с коптера, а затем открыли по ним огонь. Бойцы батальона «Сомали», в свою очередь, сделали всё, чтобы спасти пленных.
В результате обстрела один украинский пленный погиб. Он прикрыл собой молодого бойца батальона «Сомали». Погибшего звали Михаил, ему было 27 лет. Философ уточнил, что смерть наступила не сразу: после ранения пленному не смогли оказать помощь из-за непрекращающегося артобстрела.
27 июня пленные боевики Вооруженных формирований Украины (ВФУ) рассказали о том, что их предали и бросили на поле боя их собственные командиры и сослуживцы. Они также рассказали о беспорядке внутри ВФУ и в качестве причины назвали слабую подготовку офицерского состава.
3 июля военный НМ Луганской Народной Республики сообщил о случаях перестрелок между украинскими неонацистами и военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, националисты не давали солдатам ВСУ сдаваться в плен российским военным и часто открывали огонь против своих.
13 августа Министерство обороны РФ рассказало о нежелании украинских пленных возвращаться на Украину. Как отметило ведомство, пленные удовлетворены условиями содержания в России: им всем предоставлено трехразовое горячее питание, выдана новая одежда, а медиками оказывается вся необходимая и своевременная помощь. Пленные украинские военнослужащие также имеют возможность посещать церковь и говорить по телефону со своими родственниками.
На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.
Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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