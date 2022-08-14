Участник ДТП на Рублевском шоссе Москвы рассказал об аварии

Мотоциклист на Рублевском шоссе Москвы после столкновения с автомобилем Kia отлетел на несколько метров, после чего скончался, о чем стало известно в воскресенье, 14 августа.

«Он летел и, я так понимаю, хотел обогнать. Между мной и бордюром хотел проскочить», — рассказал водитель Kia «Известиям».





Он также поделился, что по итогу случившегося у иномарки были повреждены бампер и крыло.

По предварительным данным, погибший превысил скорость, в результате чего врезался в Kia. Как указали правоохранители, мужчина скончался на месте.

О ДТП стало в районе пересечения Рублевского с Можайским шоссе стало известно вечером 13 августа. В результате инцидента было перекрыто движение на одной полосе в сторону второго шоссе.