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Джоан Роулинг пригрозили убийством за осуждение нападения на писателя Рушди

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Автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг получила в свой адрес угрозу убийством после того, как осудила нападение на писателя Салмана Рушди. Об этом 13 августа рассказала газета Daily Mail.

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Писательница опубликовала на своей странице в соцсети Twitter сообщение в поддержку пострадавшего от нападения Салмана Рушди, где заявила, что «чувствует себя очень плохо» и пожелала писателю здоровья.

В ответ ей пригрозил убийством некий Меер Асиф Азиз, который характеризует себя как «студента, общественного деятеля, политическим активиста и активиста-исследователя». По данным издания, Азиз проживает в Пакистане, поддерживает исламистский экстремизм и сочувствует Ирану.

Как позже отметила Роулинг, она уже обратилась в правоохранительные органы за защитой. Кроме того, она выступила к администрации Twitter с просьбой заблокировать аккаунт Азиза.

Салман Рушди подвергся нападению на сцене института Чатокуа перед началом своей лекции 12 августа. В ходе нападения Рушди получил 15 ударов ножом и ранение в шею, после чего был госпитализирован в больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщил на брифинге, что Рушди находится в операционной, он получил по меньшей мере два ранения ножом — в шею и живот.

Нападавшим оказался 24-летний Хади Матер, у которого были обнаружены фальшивые водительские права на имя командира террористической организации «Хезболла», выданные в Нью-Йорке. Как пишет Daily Mail, мужчина на своих страницах в соцсетях выражал поддержку Революционной гвардии Ирана.

Роман Рушди «Сатанинские стихи», написанный в 1988 году, вызвал резкий негативный отклик в мусульманском мире — его сочли антиисламским и запретили в ряде стран. В своей фетве 14 февраля 1889 года иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял писателя и приговорил его к смерти. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение. Рушди вынужден был скрываться в течение долгого времени.

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