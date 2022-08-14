В результате ДТП на Рублевском шоссе Москвы погиб мотоциклист

В результате ДТП на Рублевском шоссе Москвы с участием внедорожника погиб мотоциклист. Об этом стало известно в субботу, 13 августа.

По нашей информации, инцидент произошел в районе пересечения с Можайским шоссе. Мотоциклист погиб на месте, информации о других погибших или пострадавших не поступало.

«Движение в сторону Можайского шоссе осуществляется по одной полосе из трех. Просим выбирать пути объезда», — указали в столичном департаменте транспорта.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Подробности случившегося уточняются.

Ранее, 12 августа, пьяный водитель грузовика на северо-востоке Москвы насмерть сбил женщину на электровелосипеде, в результате происшествия она скончалась на месте. Мужчину арестовали до 12 сентября.