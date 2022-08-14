В Австралии обманутая мужем женщина выкупила полосу в газете для порицания супруга

В Австралии обманутая мужем женщина выкупила целую полосу в местной газете, чтобы публично пристыдить своего супруга за измену. Об этом рассказала газета New York Post.

Женщина по имени Дженни 12 августа разместила в австралийской газете Mackay and Whitsunday Life (MWL) обличительное послание, адресованное своему мужу по имени Стив.

«Дорогой Стив, надеюсь, ты доволен ею. Теперь весь город узнает, какой ты грязный изменник. От Дженни. P.S: Я купила это объявление с помощью твоей кредитной карты», — говорится в ее послании.

Объявление вызвало живой интерес у 50 тыс. читателей газеты, которые совершили множество звонков в редакцию MWL, чтобы выяснить подробности об авторе объявления, однако редакторы газеты ответили, что не раскроют личности заказчика публикации.

Они отметили, что объявление было заказано через онлайн-портал, и в конечном итоге редакция сделала его для женщины бесплатным, чтобы не испытывать проблем с законом из-за оплаты объявления без согласия владельца кредитной карты.

«Мы НЕ знаем, кто такой Стив, но, видимо, он был очень, очень плохим», — сообщили представители газеты.

Читатели газеты разделились в своем мнении по поводу публикации. В то время как десятки пользователей хвалили женщину за ее поступок и выражали солидарность с ней, часть аудитории была настроена скептически и сочла эту историю рекламным трюком MWL для привлечения внимания к самой газете.

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