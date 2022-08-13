Киссинджер утверждает, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем

Сегодняшний мир находится на грани опасного дисбаланса, причем создали его частично США, не представляя последствий, к которым это может привести, поделился 12 августа с газетой The Wall Street Journal патриарх американской геополитики, экс-госсекретарь Генри Киссинджер, возглавлявший Госдеп с 1973 по 1977 год.

«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые частично сами создали, без какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему может привести», — сказал эксперт.

Киссинджер задается вопросом, могут ли США справиться, лавируя между двумя противниками, как в годы правления американского президента Ричарда Никсона. И приходит к выводу, что простого решения сегодня не существует.

«Вы не можете просто сказать: мы собираемся разделить их и настроить друг против друга. Всё, что вы можете сделать, — не нагнетать напряженность и создавать варианты разрешения проблем, а для этого у вас должна быть какая-то цель», — уверен он.

Ранее в этом году Киссинджер вызвал споры своими высказываниями о том, что неосторожная политика со стороны США и НАТО могла спровоцировать кризис на Украине. Он видел один вариант разрешения — серьезно отнестись к заявленным президентом РФ Владимиром Путиным опасениям в области безопасности. Со стороны НАТО, уверен Киссинджер, было ошибкой сигнализировать Украине, что она сможет присоединиться к альянсу.

Он также допустил, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной может оставить Крым и часть Донбасса, где после 2014 года установилась власть непризнанных республик, за Москвой, напомнила «Газета.Ru»

Киссинджер признался, что в его представлении равновесия мировых сил можно добиться двумя путями. Один предполагает признание правомерности порой противоположных собственным ценностей.

«Потому что, если вы считаете, что конечным результатом ваших усилий должно быть навязывание ваших ценностей, тогда, я думаю, равновесие невозможно», — отметил эксперт.

Второй — равновесие поведения, которое предполагает самоограничения возможностей власти для нарушения общего баланса.

«Это требует почти художественного мастерства. Нечасто государственные деятели намеренно стремились к этому, потому что у власти было так мало возможностей для расширения без последствий, что страны никогда не чувствовали ответственности за это», — добавил политик.

В июле Генри Киссинджер предположил, что конфликт вокруг Украины может разрешиться тремя способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе. Если Россия останется там, где она находится сейчас, она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса — основной промышленный и сельскохозяйственный район, а также полосу земли вдоль Черного моря, спрогнозировал политик.