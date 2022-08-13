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Федотов прокомментировал отмененный гол в ворота «Зенита»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Матч московского футбольного клуба ЦСКА против петербургского «Зенита» мог бы сложиться благоприятнее для армейцев, если бы у них не был отменен один из голов. Такое мнение высказал 13 августа главный тренер клуба ЦСКА Владимир Федотов.

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«Во втором тайме перевернули игру. Что-то начало походить на футбол. Игра пошла на встречных курсах. Мы забили гол. Потом отмененный гол. Хотя линий нет. Одни видят «вне игры», вторые не видят. Всё могло сложиться гораздо благоприятнее. Ну и в конце потеряли концентрацию. Хотя нас там было предостаточно», — рассказал Федотов в беседе с изданием «Чемпионат».

ЦСКА и «Зенит» встретились в матче пятого тура Российской премьер-лиги 13 августа передает «Спорт-Экспресс». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

Теперь на счету петербургской команды 11 очков в пяти матчах, а армейцы, лидировавшие до этой игры, опустились на третье место с 10 очками. Таким образом, после победы «Зенит» возглавил таблицу чемпионата РФ по футболу.

Известно, что у хозяев голы забили Малком (45+2-я минута) и Густаво Мантуан (85-я минута), для которого этот матч за «Зенит» стал дебютом. В составе ЦСКА отличился Федор Чалов, забив с пенальти на 63-й минуте. Матч прошел в присутствии 51 174 зрителей.

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