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Стало известно об эвакуации более 170 человек с судна у берегов Крыма

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Фото: fleetphoto.ru/Neches
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С судна «Санта-Барбара» на юге Крыма 13 августа эвакуировали 171 человека, включая 16 детей, вследствие выхода из строя редуктора двигателя.

«В 20:40 поступила информация о том, что в акватории Черного моря в районе лагеря Артек (в 350 м на удалении от берега. — Ред.) на судне вышел из строя редуктор двигателя», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Судно следовало по маршруту Алушта – Ялта. Как уточняется, сигнала SOS отправлено не было, на помощь из Ялты отправились два судна. Пострадавших нет.

Ранее, 26 июня, на грузовом судне «Ангара», на борту которого находилось 25 россиян, эвакуировали всех членов экипажа из-за возгорания. Судно шло в Японском море у берегов японской префектуры Исикава.

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