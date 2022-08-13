Директор Гильдии актеров подтвердила госпитализацию Хитяевой

Советская и российская актриса Людмила Хитяева госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Об этом сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина в разговоре с «Известиями» в субботу, 13 августа.

«Действительно, она находится сейчас в Склифосовского, действительно, это накануне произошло, споткнулся человек», — сказала она.

По словам Гущиной, актриса после падения позвонила советскому певцу Вячеславу Моцардо, который и вызвал ей скорую помощь.

«Она зацепилась за ковер и упала дома», — прокомментировал Моцардо.

Он добавил, что с Хитяевой в больнице находится сын Павел.

Ранее днем актриса упала и ударилась у себя дома в центре Москвы. Как сообщалось, она получила травму головы.

Людмила Хитяева — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Зрителям она известна по ролям в фильмах «Тихий Дон» (Дарья, жена Петра Мелехова), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Солоха, мать Вакулы), «Финист — Ясный сокол» (Анфиса), «Евдокия» (главная роль). Всего с 1957 по 2015 год Хитяева сыграла в 48 кинолентах.