Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Зенит» победил ЦСКА и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Мир
Сильный взрыв прогремел в районе завода «Сокол» в Новой Каховке
Мир
Два судна с грузом продовольствия покинули порт Черноморска
Мир
Школа села Луганское получила повреждения из-за обстрелов ВФУ
Мир
В Германии обвинили Польшу в экологической катастрофе на реке Одер
Мир
ВФУ выпустили девять снарядов по прилегающей к ТЭС Энергодара территории
Мир
ВФУ оборудовали огневые позиции в жилых кварталах Краматорска
Мир
Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен своим сослуживцам под Донецком
Мир
Оппозиция Германии исключила посредничество ФРГ в конфликте на Украине
Мир
В Венгрии заявили о начале поставок газа из России сверх контрактов
Мир
Amnesty International привлечет независимых экспертов для оценки доклада о ВФУ

Директор Гильдии актеров подтвердила госпитализацию Хитяевой

0
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советская и российская актриса Людмила Хитяева госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Об этом сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина в разговоре с «Известиями» в субботу, 13 августа.

«Действительно, она находится сейчас в Склифосовского, действительно, это накануне произошло, споткнулся человек», — сказала она.

Людмила Хитяева: «Кого мне играть сегодня? Маму киллера?»
Людмила Хитяева: «Кого мне играть сегодня? Маму киллера?»
Народная артистка РСФСР— о том, почему фильмы, снятые более полувека назад, до сих пор актуальны

По словам Гущиной, актриса после падения позвонила советскому певцу Вячеславу Моцардо, который и вызвал ей скорую помощь.

«Она зацепилась за ковер и упала дома», — прокомментировал Моцардо.

Он добавил, что с Хитяевой в больнице находится сын Павел.

Ранее днем актриса упала и ударилась у себя дома в центре Москвы. Как сообщалось, она получила травму головы.

Людмила Хитяева — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Зрителям она известна по ролям в фильмах «Тихий Дон» (Дарья, жена Петра Мелехова), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Солоха, мать Вакулы), «Финист — Ясный сокол» (Анфиса), «Евдокия» (главная роль). Всего с 1957 по 2015 год Хитяева сыграла в 48 кинолентах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022