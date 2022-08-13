Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом стало известно в субботу, 13 августа.

«Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, позволит укрепить их безопасность перед лицом нынешней угрозы в их непосредственном соседстве. И внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и общую европейскую безопасность», — приводит заявление Елисейского дворца газета Le Figaro.

Как заявила во время принятия французским парламентом протоколов о ратификации 2 августа министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, обе страны нуждаются в ратификации всеми тридцатью государствами-членами организации, чтобы получить защиту в соответствии со статьей 5 Устава НАТО в случае нападения.

Президент США Джо Байден 9 августа подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его мнению, этот шаг сделает Европу и мир более безопасным.

Процесс ратификации присоединения двух стран к Североатлантическому альянсу запустили в Германии 1 июля.

Страны — участники НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию 29 июня и договорились о подписании соответствующих протоколов.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В то же время в МИД России критически отреагировали на это решение. В ведомстве заявили, что такие действия не обеспечат этим странам той безопасности, на которую они рассчитывают.

Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.