Вооруженные формирования Украины (ВФУ) оборудовали в жилых кварталах Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР) огневые позиции. Националисты запретили местным жителям покидать жилые дома и используют их в качестве живого щита, о чем в субботу, 13 августа, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Краматорске Донецкой Народной Республики в густонаселенных жилых кварталах (Краматорский бульвар, ул. Дворцовая, ул. М. Примайченко, ул. Парковая) украинские националисты оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО (реактивные системы залпового огня. — Ред.), из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, провоцируя ответный огонь подразделений Вооруженных сил России и народной милиции Донецкой Народной Республики», — указал Мизинцев.

Как отметил генерал-полковник, украинские националисты также оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов на территории детского сада № 117, который располагается в Николаеве. Жители близлежащих домов не эвакуированы в безопасные места.

Ранее, 9 августа, украинские радикалы дислоцировали казармы и огневые точки в городской больнице Краматорска. Медицинский персонал и пациенты учреждения эвакуированы не были и использовались в качестве живого щита.

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