Украинские дипломаты под воздействием алкоголя устроили ДТП в Вене, а затем попытались скрыться от полиции. Об этом 13 августа сообщила местная газета Kronen Zeitung.

По ее информации, инцидент произошел утром в пятницу, 12 августа. Четверо туристов из Германии ехали по центру города, когда в них сзади врезался другой автомобиль. На место быстро прибыли полицейские, но виновник аварии решил покинуть место ДТП. Машину нарушителя удалось задержать, и силовики с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров покинуть транспортное средство. В статье подчеркивается, что те подчинились с большой неохотой.

«И неудивительно: как стало известно из инсайдерских кругов, речь идет о высокопоставленных сотрудниках украинского посольства», — отмечается в материале.

По словам пострадавших в ДТП, после столкновения водитель врезавшейся в них машины поменялся местами с пассажиром. В его крови выявили более двух промилле алкоголя. Севший за руль пассажир при этом отказался от освидетельствования.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко подтвердил на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), что ДТП в австрийской столице произошло при участии автомобиля украинского военного атташе. По его словам, украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП.

Ранее, 11 августа, газета Daily Mail сообщила о том, что присяжные оправдали 26-летнего водителя грузовика с Украины Владимира Жуковского, после того как он устроил смертельное ДТП с байкерами. Будучи под воздействием героина, фентанила и кокаина, он 21 июня 2019 года выехал на грузовике на встречную полосу и врезался в группу байкеров, в результате чего семь человек погибли.

Губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну, у которого вердикт вызвал «шок, гнев и возмущение», назвал его абсолютной трагедией, так как семеро погибших не дождались правосудия.

Американский адвокат Аркадий Бух в беседе с «Известиями» заявил, что оправдательный приговор Жуковскому могли вынести из-за того, что он является гражданином Украины. Он отметил, что граждане США и жюри присяжных с симпатией относятся не только к реальным украинским беженцам, но и ко всем, кто в принципе причисляет себя к украинцам.