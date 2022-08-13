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В СФ назвали безумием решение США объявить Россию «страной — спонсором терроризма»

Председатель комитета СФ Карасин: увлечения Вашингтона резкими заявлениями могут обернуться страшными последствиями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Решение властей Соединенных Штатов Америки объявить Россию «страной — спонсором терроризма» станет проявлением политического безумия. Об этом в субботу, 13 августа, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Известиями».

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«Если это решение будет принято США, это будет проявлением политического безумия, которое толкнет международную атмосферу на край обрыва. Хотелось бы, чтобы там дважды об этом подумали», — указал Карасин, выразив надежду на то, что в США еще остались здравомыслящие и спокойные люди.

Он предупредил, что увлечения Вашингтона резкими заявлениями и безумными решениями могут обернуться страшными последствиями.

Таким образом председатель комитета СФ прокомментировал заявление директора департамента Северной Америки МИД РФ Александра Дарчиева о точках невозврата в двусторонних отношениях России и США, которые американская сторона пресекает своим решением о признании РФ «страной — спонсором терроризма». Дипломат предупредил, что подобная риторика грозит деградацией дипломатических отношений государств вплоть до их разрыва.

Ранее, 28 июля, американский сенат принял резолюцию с призывом к Государственному департаменту признать Россию «страной — спонсором терроризма». Фактором для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии, вокруг Украины.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских боевиков, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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