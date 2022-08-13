Сильный взрыв прогремел в районе завода «Сокол» в Новой Каховке

В районе завода «Сокол» в городе Новая Каховка Херсонской области прогремел сильный взрыв. Об этом 13 августа заявили в администрации района.

«Это центр микрорайона Сокол. Это завод «Сокол», там мирные люди. Это я знаю. <...> Это самый густонаселенный район города», — сообщили в ВГА ТАСС.

Отмечается, что на место инцидента выехали экстренные службы. Данных о погибших или пострадавших не поступало.

Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) снова атаковали Новую Каховку, целясь по Каховской ГЭС. Обстрел станции велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В то же время официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки. ПВО также сбила четыре снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха» по Херсонской области.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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