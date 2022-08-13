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Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой шампанского

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Фото: соцсети
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Бывшего президента Украины Петра Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой шампанского. Об этом 13 августа сообщил Telegram-канал «Украина сейчас».

«Наш журналист в очередной раз заметил Петра Порошенко в аэропорту Варшавы, на этот раз с бутылкой алкоголя. Кроме стандартного сопровождения из охраны в лице троих человек пятый президент взял в путешествие и свою жену Марину. Нам удалось запечатлеть, как по вип-терминалу аэропорта Гетьман [он] разгуливал с бутылкой игристого», — говорится в публикации.

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30 июня телеканал «1+1», на котором нынешний украинский лидер Владимир Зеленский раньше вел свое шоу «Вечерний квартал», сообщил, что Порошенко вместе с женой и сыном находится в Великобритании. Отмечалось, что жена экс-президента Марина пыталась отобрать у корреспондентки телефон, чтобы прекратить съемку. Утверждалось, что при попытке сделать это жена Порошенко сломала журналистке ногти.

Издание «Страна.ua» тогда отметило, что младшему сыну Порошенко 21 год и ему удалось покинуть Украину, несмотря на то что в стране объявлена всеобщая мобилизация и запрещен выезд мужчинам, которые достигли призывного возраста.

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