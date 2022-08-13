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Пакруойское поместье в Литве не будет принимать туристов из России

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Фото: commons.wikimedia.org
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Российским путешественникам с 12 августа запрещается посещать Пакруойское поместье — один из самых популярных туристических объектов в Литве. Как сообщает 13 августа портал Delfi, такое решение приняли владельцы особняка.

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По словам хозяев, они не хотят, чтобы русские наслаждались созданными ими ценностями и красотой. Они также заявили, что им «не нужны кровавые деньги российских туристов».

Представитель поместья Гедрюс Климкявичюс объяснил решение не допускать россиян специальной военной операцией России по защите Донбасса.

Пакруойская усадьба — самое большое из сохранившихся в Прибалтике поместий. Ежегодно его посещает несколько сотен тысяч человек.

Ранее в субботу глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказал мнение, что ограничения на въезд в государства Европейского союза (ЕС) окажут более эффективное влияние на россиян, если меры будут утверждены на уровне всего сообщества.

8 августа глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она назвала неправильным, что россияне «могут ездить в Европу как туристы», пока проводится российская спецоперация по защите мирных жителей Донбасса.

10 августа также сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко государственной награды за то, что они выступили в Сочи во время российской спецоперации на Украине. В сообщении политика уточняется, что фигуристы исключены из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени, которым пара была удостоена в 2000 году. Как заявил Науседа, пара «перечеркнула свои заслуги перед Литвой циничным актом участия в коммерческом мероприятии в Сочи».

Накануне депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов направил прошение в ФСБ РФ рассмотреть возможность запретить певице Лайме Вайкуле въезд на территорию России. Как рассказал Кузнецов, 31 июля во время концерта в Литве Лайма Вайкуле развернула украинский флаг, «продемонстрировав тем самым свою позицию в отношении проводимой РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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