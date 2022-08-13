МИД допустил расширение зоны боевых действий из-за поставок оружия Киеву

Поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведут к расширению географических задач российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом 13 августа заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше. Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, ДНР, ЛНР (Донецкой и Луганской народных республик. — Ред.) и освобожденным районам», — сказал он в интервью ТАСС.

Ранее, 31 июля, о том, что география спецоперации может быть расширена, сказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, необходимо освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и оставшуюся под контролем боевиков часть Запорожской области.

До этого, 20 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи спецоперации могут быть расширены в том случае, если западные страны продолжат поставки киевскому режиму дальнобойного вооружения. Дипломат предупредил о том, что для России недопустимо нахождение на контролируемой режимом украинского президента Владимира Зеленского территории оружия, которое будет представлять прямую угрозу территории РФ или республик Донбасса.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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