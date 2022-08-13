Захарова высмеяла слова Каллас о «привилегии» посещать Европу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 августа иронично напомнила премьер-министру Эстонии Кае Каллас ее слова о том, что посещение Европы, как правило, является «привилегией, а не правом». Дипломат указала, какие каждодневные потребности сейчас стали привилегированными для самих европейских жителей.

«К вопросу о том, что такое «привилегия» в понимании европейцев на самом деле — мыться, греться и проветривать. Как оказывается. Спасибо премьер-министру Эстонии «по наследству» Кае Каллас за введенное в оборот словечко. Нам отчаянно его не хватало», — написала представитель ведомства своем Telegram-канале.

К посту Захарова прикрепила ссылку на публикацию о наказаниях для магазинов Парижа за кондиционеры, которые работают при открытых дверях. Коммерческим структурам столицы Франции с 10 августа стали приходить штрафы до €150 за подобное «расточительство» энергии.

Ранее, 9 августа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее словам, посещение Европы — привилегия, а не право человека.

После этого 11 августа Таллин решил закрыть границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами. Исключения составят несколько категорий граждан, например, дипломаты.

Как заявила 12 августа депутат Европарламента Яна Тоом, решение властей Эстонии о введении запрета на въезд в страну для граждан России, которые имеют национальную эстонскую шенгенскую визу, создает абсурдную ситуацию и является «немного слабоумным». Она отметила, что с этой инициативой выступил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и его поддержала премьер-министр Каллас.

В свою очередь заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев накануне назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.