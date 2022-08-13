В Киеве считают, что мирные переговоры с Россией будут означать победу Москвы

У Киева нет мотивации возобновлять переговоры с Москвой, так как это будет означать победу России. Об этом 12 августа заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Переговоры на сегодняшний день с РФ будут означать только одно, что Россия выиграла», — цитирует его издание «Бабель».

По словам Подоляка, Украина сохраняет диалог с Россией лишь на уровне решения вопроса обмена пленными, а также телами погибших.

«У нас есть определенные диалоги на уровне штаба по освобождению пленных, обмену телами и так далее. То есть по этой гуманитарной составляющей есть диалоги», — уточнил чиновник, подчеркнув, что никаких диалогов с военно-политической точки зрения нет.

Ранее, 18 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в случае возобновления российско-украинских переговоров их условия уже будут другими. До этого, 3 июля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Киеву предстоит согласиться на условия РФ.

До этого, 22 мая, глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева.

Последний на сегодняшний день очный раунд мирных переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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