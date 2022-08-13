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Школа села Луганское получила повреждения из-за обстрелов ВФУ

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Средняя школа села Луганское в Донецкой Народной Республике (ДНР) получила повреждения из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом 13 августа сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

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«В средней школе села Луганское в результате обстрелов... выбиты стекла», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Он также сообщил, что в самом Донецке женщина получила ранения из-за детонации противопехотной мины «Лепесток».

Ранее в субботу вооруженные формирования Украины при попытке отбить свои позиции в поселке Пески под Донецком открыли стрельбу по своим же сдавшимся в плен солдатам. Также отмечалось, что в начале суток 12 августа в ДНР в результате обстрелов со стороны радикалов были ранены 12 человек, трое погибли.

Ранее в пятницу при обстреле украинскими националистами Донецка погиб мужчина. Еще один человек был ранен в Александровке. В этот же день мэр Горловки ДНР Иван Приходько сообщил, что мирная жительница Новогорловки погибла в результате обстрела со стороны ВФУ.

10 августа сообщалось, что под обстрелы ВФУ попали здание школы-интерната Петровского района Донецка, которое получило повреждения, а также здание детского сада в Кировском районе города.

5 августа больница № 17 в Куйбышевском районе города попала под обстрел украинских боевиков. В здании пробита крыша, разбиты окна, разрушены стены. При обстреле пострадали пять человек, включая ребенка.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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