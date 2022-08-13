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МИД Финляндии раскрыл механизм сокращения выдачи туристических виз россиянам

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В Финляндии нашли способ сократить выдачу туристических виз российским гражданам, заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

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«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям», — сказал Хаависто в интервью телеканалу MTV3 в субботу, 13 августа.

Министр отметил, что таким образом Финляндия значительно снизила бы поток выдачи туристических виз жителям РФ, кроме того, такое условие реализуемо на национальном уровне законодательства.

9 августа в финской дипмиссии в Москве рассказали, что за весь июль посольство Финляндии в России получило около 17,2 тыс. заявлений на получение визы.

8 августа глава консульской службы министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер рассказал о планах ввести ограничения на транзитный туризм для россиян в Европу по шенгенским визам, которые выдали финские представительства.

4 августа стало известно, что больше половины опрошенных жителей Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам. 58% респондентов проголосовали за принятие такой меры, 24% — против, а 18% не определились.

Накануне финский МИД призвал магазины страны проверять паспорт покупателя при продаже, отказывая таким образом россиянам в покупке товаров, попавших под санкции. В сообщении уточнялось, что речь идет про те товары, которые россияне собираются ввозить в Россию.

28 июля выяснилось, что в Финляндии рассматривают несколько вариантов ограничения выдачи виз гражданам России. Первый вариант предусматривает полное прекращение выдачи виз, другой вариант — попробовать ограничить количество принимаемых заявлений или закрыть границу для пассажирских перевозок.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.

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