МИД Финляндии раскрыл механизм сокращения выдачи туристических виз россиянам

В Финляндии нашли способ сократить выдачу туристических виз российским гражданам, заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям», — сказал Хаависто в интервью телеканалу MTV3 в субботу, 13 августа.

Министр отметил, что таким образом Финляндия значительно снизила бы поток выдачи туристических виз жителям РФ, кроме того, такое условие реализуемо на национальном уровне законодательства.

9 августа в финской дипмиссии в Москве рассказали, что за весь июль посольство Финляндии в России получило около 17,2 тыс. заявлений на получение визы.

8 августа глава консульской службы министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер рассказал о планах ввести ограничения на транзитный туризм для россиян в Европу по шенгенским визам, которые выдали финские представительства.

4 августа стало известно, что больше половины опрошенных жителей Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам. 58% респондентов проголосовали за принятие такой меры, 24% — против, а 18% не определились.

Накануне финский МИД призвал магазины страны проверять паспорт покупателя при продаже, отказывая таким образом россиянам в покупке товаров, попавших под санкции. В сообщении уточнялось, что речь идет про те товары, которые россияне собираются ввозить в Россию.

28 июля выяснилось, что в Финляндии рассматривают несколько вариантов ограничения выдачи виз гражданам России. Первый вариант предусматривает полное прекращение выдачи виз, другой вариант — попробовать ограничить количество принимаемых заявлений или закрыть границу для пассажирских перевозок.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.