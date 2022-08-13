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Эстония утвердила закрытие границы для россиян с шенгеном с 18 августа
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В Дании захотели сократить число выдаваемых россиянам шенгенских виз

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Правительство Дании хотело бы сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз на фоне ситуации на Украине. Об этом 13 августа сообщает газета Politiken.

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По мнению министра по делам интеграции Дании Коре Дюбвада, необходимо найти общеевропейское решение по этому вопросу.

«То, что предложила Эстония, разумно. Создать общеевропейский ответ. Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать», — заявил он.

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд также не исключает, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к европейским странам закрыть свои границы для всех россиян может стать реальностью.

«Все предложения, касающиеся России, санкции и предложения, <...> ко всему этому мы открыты и готовы обсуждать с нашими европейскими и североамериканскими коллегами», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что российские граждане, имеющие шенгенскую визу, не смогут попасть в Эстонию с 18 августа. При этом ограничения касаются граждан России, шенгенскую визу которым выдала именно Эстония, и не распространяются на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения, передает телеканал «Звезда».

Также в субботу глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ограничения на въезд в государства ЕС окажут более эффективное влияние на россиян, если меры будут утверждены на уровне всего сообщества.

Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян 8 августа в ходе интервью газете The Washington Post. По его словам, россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Спустя два дня предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС.

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