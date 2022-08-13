В Дании захотели сократить число выдаваемых россиянам шенгенских виз

Правительство Дании хотело бы сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз на фоне ситуации на Украине. Об этом 13 августа сообщает газета Politiken.

По мнению министра по делам интеграции Дании Коре Дюбвада, необходимо найти общеевропейское решение по этому вопросу.

«То, что предложила Эстония, разумно. Создать общеевропейский ответ. Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать», — заявил он.

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд также не исключает, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к европейским странам закрыть свои границы для всех россиян может стать реальностью.

«Все предложения, касающиеся России, санкции и предложения, <...> ко всему этому мы открыты и готовы обсуждать с нашими европейскими и североамериканскими коллегами», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что российские граждане, имеющие шенгенскую визу, не смогут попасть в Эстонию с 18 августа. При этом ограничения касаются граждан России, шенгенскую визу которым выдала именно Эстония, и не распространяются на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения, передает телеканал «Звезда».

Также в субботу глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ограничения на въезд в государства ЕС окажут более эффективное влияние на россиян, если меры будут утверждены на уровне всего сообщества.

Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян 8 августа в ходе интервью газете The Washington Post. По его словам, россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Спустя два дня предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС.