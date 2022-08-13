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Посол ЛНР заявил, что ВСУ не обстреливают республику уже шестой день

Посол Мирошник: ВСУ шестой день не обстреливают ЛНР
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обстреливают территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) уже шестой день. Об этом 13 августа заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

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«В ЛНР уже шестой день сегодня как у нас нет каких-то обстрелов, прилетов. Последний обстрел у нас был по Алчевску, когда у нас был прилет по жилому зданию, когда у нас один человек погиб, ребенок пострадал и еще полтора десятка людей получили разной степени ранения. И несколько десятков квартир просто приведены в хлам», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам дипломата, в течение последнего месяца республику обстреливали оружием западного образца, а не советского, как это было раньше.

«Они либо не долетают, то есть на достаточно удаленное расстояние от нас отодвинулась линия фронта, или по нам применяют продукцию именно западного ВПК (военно-промышленного комплекса. — Ред.), которой сегодня активно снабжается Украина», — уточнил он.

Ранее, 6 августа, ВСУ обстреляли жилой дом в Алчевске, начался пожар. Кроме того, различные повреждения получили еще более десятка зданий. Огонь велся из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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