Посол ЛНР заявил, что ВСУ не обстреливают республику уже шестой день
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обстреливают территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) уже шестой день. Об этом 13 августа заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«В ЛНР уже шестой день сегодня как у нас нет каких-то обстрелов, прилетов. Последний обстрел у нас был по Алчевску, когда у нас был прилет по жилому зданию, когда у нас один человек погиб, ребенок пострадал и еще полтора десятка людей получили разной степени ранения. И несколько десятков квартир просто приведены в хлам», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
По словам дипломата, в течение последнего месяца республику обстреливали оружием западного образца, а не советского, как это было раньше.
«Они либо не долетают, то есть на достаточно удаленное расстояние от нас отодвинулась линия фронта, или по нам применяют продукцию именно западного ВПК (военно-промышленного комплекса. — Ред.), которой сегодня активно снабжается Украина», — уточнил он.
Ранее, 6 августа, ВСУ обстреляли жилой дом в Алчевске, начался пожар. Кроме того, различные повреждения получили еще более десятка зданий. Огонь велся из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
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Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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