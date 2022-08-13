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Минпромторг РФ предложил заменить второго пилота в самолетах на виртуального
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Летчик Попов поддержал идею замены второго пилота в самолетах на виртуального

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Кандидат технических наук Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, 13 августа прокомментировал сообщение о том, что Минпромторг РФ планирует заменить второго пилота в самолетах на виртуального.

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«... в принципе это дело хорошее. То есть автоматизировать систему управления до такой степени, чтобы самолет летал самостоятельно, учитывая множество параметров: и воздушного движения, и метеорологических условий, и возможности по загрузке и центровке и т.д. Это всё можно математикой описать и, соответственно, создать программное обеспечение», — сказал он в беседе с RT.

Попов добавил, что эта разработка сможет «облегчать жизнь и работоспособность пилота».

Ранее в этот день Telegram-канал «Авиадиспетчер» со ссылкой на данные тендера, опубликованного на портале госзакупок, сообщил, что Минпромторг предлагает заменить второго пилота в самолетах на виртуального.

Отмечалось, что начальная цена тендера составляет 2,9 млрд рублей. Интеллектуального виртуального второго пилота планируется создать к 2024 году. При этом в министерстве полагают, что переход к одному пилоту станет возможным к 2030-м годам. Это позволит снизить стоимость эксплуатации бортов, пишет «Газета.Ru».

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