Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен своим сослуживцам под Донецком
Мир
Оппозиция Германии исключила посредничество ФРГ в конфликте на Украине
Мир
Власти Запорожья сообщили о новом обстреле АЭС и Энергодара со стороны ВСУ
Мир
В Венгрии заявили о начале поставок газа из России сверх контрактов
Мир
Бойцы «Сомали» нашли в Песках раненых солдат ВСУ и оказали им помощь
Мир
МИД РФ допустил расширение зоны боевых действий из-за поставок оружия Киеву
Политика
В Госдуме назвали нереальной угрозу закрыть Финский залив для кораблей РФ
Армия
Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Пески в ДНР
Экономика
Европа нарастила поставки косметики и лекарств в Россию
Общество
Минпромторг РФ предложил заменить второго пилота в самолетах на виртуального
Мир
МИД Литвы предложил ввести запрет на въезд россиян во всем ЕС
Туризм
Эстония утвердила закрытие границы для россиян с шенгеном с 18 августа
Сюжет:

ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен своим сослуживцам под Донецком

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке отбить свои позиции в поселке Пески под Донецком открыли стрельбу по своим же сдавшимся в плен солдатам. Кадры произошедшего 13 августа оказались в распоряжении «Известий».

На них видно, что бойцы батальона «Сомали» Донецкой Народной Республики (ДНР) скомандовали сложившим оружие украинцам спрятаться в укрытии.

«В лисью нору, все в блиндаж, все в блиндаж! Пацаны, не стойте тут, заходите, аккуратно, с Богом, всё нормально будет», — прокричали за кадром военные ДНР.

Ранее в этот день сообщалось, что среди сдавшихся в плен украинских националистов были раненые. Батальон «Сомали» оказал им первую помощь — обработал раны, дал воды. Солдаты ВСУ поблагодарили бойцов ДНР.

Отступить как правило: ВФУ покидают свои позиции в Донбассе
В Минобороны заявили о бегстве противника в районе Соледара, Опытного и Невельского

В то же время официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что Пески полностью освобождены.

До этого, 5 августа, о том, что поселок находится под контролем союзных сил, заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка народной милиции ДНР Илья Емельянов.

Репортаж о зачистке поселка Пески от украинских националистов смотрите в это воскресенье, 14 августа, в итоговой программе на РЕН ТВ. Начало в 23:00.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022