Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке отбить свои позиции в поселке Пески под Донецком открыли стрельбу по своим же сдавшимся в плен солдатам. Кадры произошедшего 13 августа оказались в распоряжении «Известий».

На них видно, что бойцы батальона «Сомали» Донецкой Народной Республики (ДНР) скомандовали сложившим оружие украинцам спрятаться в укрытии.

«В лисью нору, все в блиндаж, все в блиндаж! Пацаны, не стойте тут, заходите, аккуратно, с Богом, всё нормально будет», — прокричали за кадром военные ДНР.

Ранее в этот день сообщалось, что среди сдавшихся в плен украинских националистов были раненые. Батальон «Сомали» оказал им первую помощь — обработал раны, дал воды. Солдаты ВСУ поблагодарили бойцов ДНР.

В то же время официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что Пески полностью освобождены.

До этого, 5 августа, о том, что поселок находится под контролем союзных сил, заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка народной милиции ДНР Илья Емельянов.

Репортаж о зачистке поселка Пески от украинских националистов смотрите в это воскресенье, 14 августа, в итоговой программе на РЕН ТВ. Начало в 23:00.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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