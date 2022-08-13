Оппозиция Германии исключила посредничество ФРГ в конфликте на Украине

В Германии отвергли возможность посредничества в ситуации, сложившейся вокруг Украины. Об этом заявил 13 августа лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц в интервью агентству DPA.

«Я говорю это независимо от личностей: ФРГ не играет в этом конфликте посредническую роль. Вместе с Европой мы находимся на стороне Украины и тем самым не являемся нейтральными в этом конфликте», — объяснил ситуацию председатель Христианско-демократического союза.

Мерц также обвинил правительство Германии в том, что оно «слишком медлило в вопросе поставок Киеву тяжелых вооружений». Он также указал на то, что мир на Украине возможен только в том случае, когда ни одна из сторон не сможет больше взять под свой контроль новые территории, пишет «Газета.Ru». По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нужно усилить настолько, чтобы «России было не выгодно продолжать спецоперацию».

Накануне аналитик Джеральд Хайман выразил мнение, что западным странам, поддерживающим Украину, может грозить «истощение». Он отметил, что союзники Украины движутся к рецессии и уже страдают от высоких темпов инфляции.

11 августа стало известно, что Германия планирует принять у себя международную конференцию, на которой обсудят организацию восстановления Украины после проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Ожидается, что в ходе мероприятия канцлер ФРГ Олаф Шольц совместно с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен наметит план восстановления критически важной инфраструктуры на территории Украины.

Ранее в тот же день Шольц заявил о том, что восстановление Украины после специальной операции РФ будет гораздо масштабнее, чем «план Маршалла». При этом, по его словам, вопросы заключения мира находятся исключительно в компетенции жителей Украины. Шольц отметил, что принудительный мир «не сработает».

1 августа сообщалось, что ряд регионов Германии перестал принимать украинских беженцев из-за превышения квот, в том числе федеральные земли Бранденбург, Саксония и Бавария. По последним данным, в ФРГ находятся 915 тыс. украинских беженцев.

12 августа зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что итогом деятельности президента Украины Владимира Зеленского, которого поддерживает Европа, станет трибунал или возвращение в комедийные постановки.

Россия продолжает начатую 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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