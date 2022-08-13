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В Венгрии заявили о начале поставок газа из России сверх контрактов

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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«Газпром» начал поставки газа Будапешту сверх установленных контрактов. Об этом 13 августа сообщил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

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По его словам, зная сегодняшние европейские рыночные условия, ясно, что приобретение необходимых Будапешту 700 млн кубометров газа невозможно без российских источников, поэтому министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приехал в Москву, а затем последовали коммерческие переговоры.

«Это привело к соглашению, в результате которого вчера утром «Газпром» начал поставки сверх уже законтрактованных объемов», — написал Менцер на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он уточнил, что на первом этапе до конца августа с юга по трубопроводу «Турецкий поток» ежедневно будет поступать 2,6 миллиона кубометров дополнительного объема газа, и уже ведутся переговоры по сентябрьскому графику.

Ранее, 29 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт ведет с переговоры с Москвой, чтобы получить дополнительно 700 млн кубометров газа.

До этого, 21 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Венгрия обратилась к РФ с просьбой об увеличении поставок газа. Он пообещал, что эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена.

13 июля Сийярто высказался о том, что Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или Газпромбанка.

В тот же день правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Оно предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение Венгрии топливом в преддверии отопительного сезона. В частности, с августа будет увеличена закупка газа за рубежом и сокращено потребление топлива внутри страны.

2 июня Сийярто говорил, что Венгрия прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей. Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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