«Газпром» начал поставки газа Будапешту сверх установленных контрактов. Об этом 13 августа сообщил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

По его словам, зная сегодняшние европейские рыночные условия, ясно, что приобретение необходимых Будапешту 700 млн кубометров газа невозможно без российских источников, поэтому министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приехал в Москву, а затем последовали коммерческие переговоры.

«Это привело к соглашению, в результате которого вчера утром «Газпром» начал поставки сверх уже законтрактованных объемов», — написал Менцер на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он уточнил, что на первом этапе до конца августа с юга по трубопроводу «Турецкий поток» ежедневно будет поступать 2,6 миллиона кубометров дополнительного объема газа, и уже ведутся переговоры по сентябрьскому графику.

Ранее, 29 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт ведет с переговоры с Москвой, чтобы получить дополнительно 700 млн кубометров газа.

До этого, 21 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Венгрия обратилась к РФ с просьбой об увеличении поставок газа. Он пообещал, что эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена.

13 июля Сийярто высказался о том, что Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или Газпромбанка.

В тот же день правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Оно предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение Венгрии топливом в преддверии отопительного сезона. В частности, с августа будет увеличена закупка газа за рубежом и сокращено потребление топлива внутри страны.

2 июня Сийярто говорил, что Венгрия прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей. Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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