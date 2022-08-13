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Боец Орлов оценил шансы боксера Уэлча в бою против Гассиева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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У американского боксера Карлузы Уэлча особо нет опыта. Об этом «Известиям» заявил боец Евгений Орлов, оценивая его шансы в предстоящем поединке с россиянином Муратом Гассиевым.

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«Что можно сказать об Уэлче? В целом — 21 бой, 18 сыграл нокаутом, два поражения. Одно из поражений у него от Джорнимена. И я узнал, что он в бокс пришел достаточно поздно. У него, я так понимаю, и опыта особого нет. Не думаю, что он до 35 лет на любительском ринге боксировал или что он олимпийский чемпион», — сказал Орлов.

Ранее, 10 августа, Гассиев сообщил, что недооценивать противника не собирается. При этом, отвечая на вопрос, есть ли у него какая-либо стратегия, российский боксер отметил, что находится сейчас в таком положении, что должен одерживать победу над каждым соперником.

Гассиев возвращается в спорт спустя год отсутствия. Он восстанавливался после травмы.

Увидеть трансляцию турнира «Битва у крепости Калемегдан», главным поединком которого станет встреча Уэлча с Гассиевым, можно будет 26 августа на телеканале РЕН ТВ.

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