Боец Орлов оценил шансы боксера Уэлча в бою против Гассиева
У американского боксера Карлузы Уэлча особо нет опыта. Об этом «Известиям» заявил боец Евгений Орлов, оценивая его шансы в предстоящем поединке с россиянином Муратом Гассиевым.
«Что можно сказать об Уэлче? В целом — 21 бой, 18 сыграл нокаутом, два поражения. Одно из поражений у него от Джорнимена. И я узнал, что он в бокс пришел достаточно поздно. У него, я так понимаю, и опыта особого нет. Не думаю, что он до 35 лет на любительском ринге боксировал или что он олимпийский чемпион», — сказал Орлов.
Ранее, 10 августа, Гассиев сообщил, что недооценивать противника не собирается. При этом, отвечая на вопрос, есть ли у него какая-либо стратегия, российский боксер отметил, что находится сейчас в таком положении, что должен одерживать победу над каждым соперником.
Гассиев возвращается в спорт спустя год отсутствия. Он восстанавливался после травмы.
Увидеть трансляцию турнира «Битва у крепости Калемегдан», главным поединком которого станет встреча Уэлча с Гассиевым, можно будет 26 августа на телеканале РЕН ТВ.